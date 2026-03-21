Professioni: De Luca (presidente CNO Consulenti Lavoro) “Contro l’inverno demografico lavoro

“Il mondo della consulenza del lavoro è assolutamente al centro delle dinamiche aziendali, e da eventi come questo emerge proprio questa centralità” commenta Rosario De Luca, Presidente CNO Consulenti del Lavoro, nell’ambito di ‘Dentro il Futuro’, evento che ha riunito l’assemblea CPO e il congresso interregionale dei consulenti del lavoro Piemonte Valle d’Aosta. “Bisognerà lavorare molto sul tema dell’inverno demografico, sempre più in rilievo. Noi pensiamo che spingere sul lavoro femminile possa essere una buona soluzione di compromesso, per fare questo c’è bisogno di servizi alla famiglia che arrivino dal territorio”.