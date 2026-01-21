Video

Previdenza, Fava (Inps): “Istituto solido, ci rivolgiamo ai giovani”

by Adnkronos
“Il nuovo rapporto annuale evidenzia una solidità dell’istituto. Pur essendo consapevoli delle preoccupazioni e delle criticità, quali ad esempio la denatalità che determina un aumento degli anziani e una diminuzione dei giovani. Fin dal primo giorno del mio insediamento stiamo lavorando per scongiurare queste preoccupazioni e ci rivolgiamo ai giovani affinché possano avere un futuro attraverso un inserimento stabile nel mondo del lavoro”. Così Gabriele Fava, presidente dell’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale), intervenendo alla presentazione del XXIV Rapporto annuale dell’Istituto, presso la sede di Confindustria a Roma.

