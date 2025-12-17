Video

Presentati ad Ash risultati studi Echo e TrAVeRse. Derenzini (Ieo): in linfoma mantellare terapia

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Studio Echo presentato a ultimo congresso Ash ha dimostrato a 50 mesi superiorità trattamento sperimentale con Acalabrutinib in termini si sopravvivenza libera da malattia e che terapia combinata con questo farmaco a partire dalla prima linea riduce del 24% rischio che paziente faccia terapia di terza linea. Nello studio Traverse, i cui risultati parziali sono stati anch’essi presentata all’Ash. Ha dimostrato che anche in pazienti con mutazione di TP53, che si associa a cattiva prognosi dopo chemio-immuno terapia standard, pari a circa il 20% dei pazienti al momento della diagnosi, si è avuto un tasso di remissione completa, sovrapponibile ai pazienti senza questa mutazione.   

Potrebbe interessarti

La clamorosa retromarcia europea sui motori delle auto...

Ambiente: Sanpellegrino, ‘interventi su 51 ettari di bosco...

Monti (Banco dell’energia), ‘assistenza e azioni concrete a...

Energia: Tasca (Banco dell’energia), ‘erogazioni progetti possibile solo...

Economista Lavecchia, ‘2,4 milioni di famiglie in povertà...

Imprese: de Pedys (Simest), ‘Mae, agenzie e ambasciate...

Ue, salta lo stop ai motori termici dal...

Imprese: Garosci (Confcommercio), ‘aiutare Pmi per raggiungere 700...

Imprese: Scordamaglia (Coldiretti), ‘Rete diplomatica e realtà produttive...

Imprese: Squinzi (Assolombarda), ‘Ambasciatori chiave per competitività e...