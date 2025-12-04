Video

Premio Tg Poste 2025: vince la giornalista romana Bianca Michelangeli 

by Adnkronos
Lanciato da Poste Italiane nel 2024 per valorizzare giovani talenti del mondo dell’informazione, che sappiano interpretare la professione sperimentando tecniche nuove, linguaggi narrativi inediti e punti di vista originali, il Premio giornalistico TG Poste, è giunto alla seconda edizione: la vincitrice è la giornalista romana di 29 anni, Bianca Michelangeli, che riceverà una borsa di studio per un corso di alta formazione alla London School of Journalism e vivrà un’esperienza professionale nell’area Comunicazione di Poste Italiane. La proclamazione è avvenuta nel corso di una serata svolta alla Casina Poste di Roma, alla presenza dei vertici di Poste Italiane e di una vasta rappresentanza di Direttori di testate nazionali e locali di stampa, tv e web.

