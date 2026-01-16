Porti, Portelli (Rct): “I numeri record di Civitavecchia nascono da un percorso iniziato nel 2007”

“I numeri record del traffico crocieristico registrati a Civitavecchia nel 2025 sono il risultato di un percorso costruito nel tempo e di un lavoro di squadra che ha coinvolto Autorità di Sistema Portuale, istituzioni, agenzie e l’intero cluster portuale” Così John Portelli, direttore generale della Roma Cruise Terminal (Rct), durante la conferenza di presentazione dei dati delle crociere e delle prospettive di sviluppo del comparto, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale a Civitavecchia.