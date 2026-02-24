Video

Poche ore al via, le ultimissime dal festival 2026

by Adnkronos
A poche ore dal via del festival 2026, le nostre inviate a Sanremo raccontano l’atmosfera che si respira in città, all’Ariston e tra gli artisti: dal festival diffuso, allo show di Tony Pitony, dalle prove dei big, alle partite di Champions. Ospite dell’episodio, l'”interista” Francesco Renga.

Ascolta “Sanremo Express” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/eurofocus/) e su tutte le piattaforme di streaming.

Estratti audio: archivio audiovisivi Adnkronos. 
Musiche su licenza Machiavelli Music. 
AdKey:zP-94qNWQqj3XM 

