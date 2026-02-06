Pipeline & Gas Expo 2026: Amezzani (Elma), ‘nostri mini gru e trasporter full electric pensati per

“A Pipeline & Gas Expo presentiamo l’intera gamma di mini gru, dalle più compatte – Mcr 30 e Mcr 40 – fino ai modelli di maggiore capacità – Mcx 90 e Mcx 110. La 90 è disponibile in diverse motorizzazioni, dal full electric all’endotermico, ed è adatta a lavorare sia in ambienti interni che esterni, con una capacità di carico sulla gru di 3,2 ton. Accanto alle mini gru, portiamo anche il trasporter elettrico Cr 30, disponibile nella versione H con cingolo maggiorato per operare su terreni difficili. Una soluzione completamente elettrica, con batterie modulari, pensata per adattarsi alle diverse esigenze operative”. Così Luca Amezzani, commerciale estero di Platform Basket – Elma, alla quarta edizione di Pipeline & Gas Expo, organizzata da Mediapoint & Exhibitions e in svolgimento nei padiglioni di Piacenza Expo dal 4 al 6 febbraio.