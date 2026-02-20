Piantedosi: “Amplieremo l’organico delle forze di polizia”

“Abbiamo intenzione di ampliare l’organico delle forze di polizia. La grave carenza di unità a cui faceva riferimento il comandante generale Luongo si trascina da decenni. Il nostro governo sta facendo recuperare questo gap anche rispetto alle molteplici uscite conseguenti ai pensionamenti, sottovalutate in passato”. Lo ha dichiarato Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, in occasione dell’inaugurazione dei nuovi uffici della polmetro – sezione specializzata della Polizia di Stato – presso la stazione Termini di Roma.