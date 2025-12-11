Video

Pesca, “taglio due terzi giornate affonda flotta Italia”: allarme Coldiretti

by Adnkronos
Il taglio di due terzi delle giornate di pesca sarebbe un colpo mortale alla Flotta italiana, l’ennesimo inferto al settore da una Commissione Ue sempre più distante dalla vita delle imprese, come dimostra anche l’annunciata riduzione dei fondi. A denunciarlo è la Coldiretti Pesca, che sollecita un intervento per fermare la proposta dell’esecutivo Von der Leyen che rischia di cancellare con un tratto di penna anni di sacrifici, investimenti e impegno dei pescatori italiani sul fronte della sostenibilità, con chiusure di aree e zone vietate per tutela ambientale.

