Pediatri: “Attività motoria nei piccoli sostiene sviluppo psico-relazionale”

Sempre più piccoli conducono una vita sedentaria davanti a tablet e cellulari, con conseguenze che vanno ben oltre la forma fisica. Muoversi da piccoli significa crescere meglio e ridurre il rischio di obesità e malattie croniche; gli specialisti parlano di un vero investimento sul futuro. È questo il tema del nuovo episodio dal titolo ‘A di attività motoria’, del vodcast ‘Le 6 A – La salute si costruisce da piccoli’, progetto realizzato da Adnkronos in collaborazione con la Società italiana di pediatria, disponibile sulle principali piattaforme dedicate.

