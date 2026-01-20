Video

Paura per il maltempo in Sicilia: un’ambulanza è stata travolta da un’onda anomala

by Adnkronos
Paura a Santa Teresa di Riva, nel Messinese, dove un’ambulanza è stata investita da un’onda durante un intervento di soccorso.

I soccorritori della Seus 118 erano stati inviati sul lungomare, dove a causa delle forti mareggiate si è aperta una voragine sulla carreggiata che ha provocato lo sprofondamento di un’auto ‘inghiottita’ dalla sede stradale. Immediata l’attivazione dei soccorsi: la Centrale operativa 118 di Messina, diretta da Domenico Runci, ha disposto l’invio sul posto dell’equipaggio “Delta 11” con i soccorritori Giuseppe Bonura e Nunziato De Francesco.

Durante le fasi di avvicinamento al luogo dell’incidente, però, un’onda anomala di grande intensità ha causato lo sbalzamento laterale del mezzo di soccorso, che ha terminato la propria corsa contro un palo della pubblica illuminazione.

I due soccorritori non hanno riportato ferite e il soccorso dell’automobilista è stato poi effettuato da un’altra ambulanza che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso con ferite non gravi.

