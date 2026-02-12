Parità di genere, Tor Vergata consegna i premi di laurea Giulia Cecchettin

Una cerimonia per celebrare l’impegno degli studenti sul tema della violenza di genere e della parità e per sensibilizzare Ateneo e comunità su tematiche che toccano da vicino le nuove generazioni. È il messaggio che l’università di Roma Tor Vergata lancia con la consegna dei “premi di laurea sui temi di genere Giulia Cecchettin”, svoltasi oggi a Roma. Presente alla celebrazione, al fianco del rettore Nathan Levialdi Ghiron, anche il padre di Giulia e creatore della Fondazione a lei dedicata, Gino Cecchettin.