Parità di genere: Rocca (Regione Lazio), “Partecipazione di così tanti Atenei è un bel segnale”

Quello della partecipazione di ambo i generi ai dibattiti pubblici “è un principio che mi ha accompagnato, soprattutto in scenari complessi, perché non si può avere un’analisi profonda e di spessore senza il contributo di entrambi. La partecipazione di così tanti Atenei all’intesa è un bel segnale. Ero sicuro sarebbe andata così, perché il Lazio è una regione che non si tira mai indietro quando c’è da far avanzare i diritti sociali”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo all’evento in cui ha siglato il protocollo d’intesa che si sviluppa dall’iniziativa “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla” della Commissione Europea. Sostenuta in Italia dalla Rai, la campagna mette insieme servizio pubblico, università e istituzioni per favorire una presenza equilibrata di donne e uomini nei dibattiti pubblici istituzionali, televisivi e accademici.