Parità di genere: Ercoli Finzi, ‘ragazze, abbiate coraggio e cogliete la vostra occasione’

“Alle ragazze dobbiamo dire che devono avere coraggio di prendere le decisioni e di credere in loro stesse. A tutti capita l’occasione con la ‘O’ maiuscola, devono saperla cogliere e così cambieranno la loro vita e, oltre ad avere una professione che gli piace e di successo, saranno felici”. È l’invito che l’ingegnera aeronautica e professoressa onoraria del Politecnico di Milano, Amalia Ercoli Finzi, rivolge alle giovani in occasione dell’evento ‘Progetto donna’ a Milano, organizzato dall’Ordine degli ingegneri della provincia di Milano in collaborazione con l’associazione Aidia – Associazione italiana donne ingegneri e architetti sezione Milano e la Città Metropolitana di Milano.