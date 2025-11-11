Pamela Noutcho Sawa, l’infermiera che riporta la boxe italiana in cima al mondo

Pamela Noutcho Sawa era salita la prima volta sul ring per puro caso. Dieci anni dopo è la nuova campionessa mondiale dei pesi leggeri. Una vittoria che segna un momento storico per la boxe italiana, nonostante lei si definisca pugile solo al 50 per cento. Il resto del suo tempo, del suo impegno e del suo cuore è all’Ospedale Maggiore di Bologna, dove lavora come infermiera.

