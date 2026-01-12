Ondata di droni russi su Kiev

La Russia ha lanciato nella notte un’ondata di droni contro Kiev, innescando un incendio in uno dei quartieri della città. Il nuovo attacco a Kiev avviene mentre la città e i suoi residenti sono alle prese con le continue interruzioni di corrente dovute agli incendi. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko aveva precedentemente invitato i residenti della capitale a lasciare, se possibile, la città dopo che l’attacco russo del 9 gennaio aveva lasciato metà dei condomini cittadini senza riscaldamento.

Ascolta “Notizie dall’Ucraina” ogni giorno su podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/notizie-ucraina/) e su tutte le piattaforme di streaming.