Oncologa Guarneri, ‘oggi tumore seno può essere tenuto sotto controllo a lungo’

“Oggi possiamo offrire alle nostre pazienti come possibilità concreta il fatto di cronicizzare la malattia, il che significa poterla tenere sotto controllo, anche per tempi molto prolungati. Alla base di questi successi terapeutici, quindi dello sviluppo di farmaci sempre più efficaci, c’è stato, in primo luogo, l’aver riconosciuto l’eterogeneità del tumore alla mammella, in quanto non sono tutti uguali e presentano delle caratteristiche biologiche distinte, che possono proprio essere sfruttati per migliorare l’approccio terapeutico”. Lo ha detto Valentina Guarneri, direttrice Uo Oncologia 2 dell’Istituto Oncologico Veneto – Irccs e docente di Oncologia medica all’università di Padova, intervenendo all’iniziativa “Due di Noi sul divano rosa”, promossa da Gilead Sciences Italia con Europa Donna Italia, che rientra nel programma ufficiale dell’Olimpiade Culturale di Milano-Cortina 2026, per dare voce alle donne con tumore al seno metastatico.