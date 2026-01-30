Video

“Non c’è posto nelle istituzioni per i fascisti”: bloccato il convegno con CasaPound e Forza Nuova

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Stop alla conferenza sulla remigrazione alla Camera dopo che i deputati del Pd, M5S e Avs hanno occupato oggi la sala stampa per impedire l’evento con ospiti CasaPound e Forza Nuova, intonando Bella Ciao e Fischia il Vento. In apertura di seduta, l’opposizione aveva lanciato un appello in extremis alla presidenza della Camera perché intervenisse per fermare lo ”scempio” di ”aprire le porte del Parlamento a nazisti e fascisti”.

“Oggi abbiamo occupato la sala stampa della Camera per impedire che si compisse uno sfregio alle istituzioni. Chi si rifà a ideologie fasciste, naziste, inneggia alla violenza, non può trovare spazio nelle istituzioni democratiche che, ricordo, sono nate da chi ha combattuto quelle ideologie. Il nostro impegno oggi e sempre sarà quello di preservare anche un luogo sacro come la Camera dei Deputati dalla presenza di messaggi che ci riportano drammaticamente alle tragedie del passato e che rischiano davvero di incrinare i fondamenti della nostra democrazia”, ha spiegato Chiara Braga, presidente del Gruppo Pd della Camera dei deputati.

Segue Laura Boldrini: “Non c’è posto nelle istituzioni per i fascisti”.

