Nicola Savino, da fonico a conduttore: presto la quarta avventura al Dopofestival

Nicola Savino è tra le voci radiofoniche più amate dal pubblico italiano, ma nella sua carriera ha fatto il doppiatore e l’autore, ha scritto fiabe, recitato al cinema e condotto programmi tv iconici come ‘L’isola dei famosi’ e ‘Le Iene’. Nel 2026 torna per la quarta volta alla guida del Dopofestival, portando la sua inconfondibile ironia e la sua verve nello spazio notturno dedicato ai commenti, ai retroscena e alle curiosità di Sanremo.
