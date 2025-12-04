Nicola Savino, da fonico a conduttore: presto la quarta avventura al Dopofestival

Nicola Savino è tra le voci radiofoniche più amate dal pubblico italiano, ma nella sua carriera ha fatto il doppiatore e l’autore, ha scritto fiabe, recitato al cinema e condotto programmi tv iconici come ‘L’isola dei famosi’ e ‘Le Iene’. Nel 2026 torna per la quarta volta alla guida del Dopofestival, portando la sua inconfondibile ironia e la sua verve nello spazio notturno dedicato ai commenti, ai retroscena e alle curiosità di Sanremo.

Estratti audio: VIDEO DA UOMO DELLA STRADA A UOMO DI SPETTACOLO! NICOLA SAVINO passa dal BSMT! -The BSMT by Gianluca Gazzoli – 7 nov 2024; VIDEO Bocca incontra Nicola Savino | Lo sgabuzzino di YouTube – Lo Sgabuzzino di Riccardo Bocca – 4 giu 2025.

Ascolta "Aggiungi contatto" ogni giorno su podcast.adnkronos.com



Musiche su licenza Machiavelli Music.

