Nelle canzoni… torna l’amour!

by Adnkronos
by Adnkronos

Sanremo 2026, stando ai preascolti, sembra aver deciso di tornare alle origini: l’amore. Le pagelle parlano chiaro: pochissima attualità, pochissimo commento sociale, e una quantità quasi commovente di sentimenti. È come se tutti avessero ricevuto lo stesso brief: “Raccontate l’amore. Preferibilmente
quello che fa un po’ male”.

