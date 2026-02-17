Video

Napoli, incendio all’alba di oggi: brucia il Teatro Sannazaro

by Adnkronos
0 comment

Incendio nel cuore di Napoli: a fuoco il teatro Sannazaro. All’alba di oggi, è scoppiato un enorme incendio a Via Chiaia. Tra i palazzi residenziali della zona, le fiamme hanno avvolto parte del teatro inaugurato a metà del 1800. Sul posto anche Laura Sansone, nipote dell’attrice Luisa Conte e proprietaria dello stabile.

I vigili del fuoco sono al lavoro da alcune ore per domare le fiamme. Secondo le prime informazioni, pare che la cupola del teatro sia crollata a causa delle fiamme, danneggiando anche gli spalti. Una delle prime foto – da cui emergono gli ingenti danni – è stata diffusa da Tommaso Ederoclite. Alcuni residenti sono rimasti intossicati dal fumo.

