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Mostre, Mercuri (Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo): “‘Turbanti’ valorizza accessibilità e

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“Questa mostra ha un valore importante. Per noi è importante promuovere il concetto chiave dell’accessibilità, i nostri musei non si rivolgono più a un pubblico indistinto, ma a tutti i tipi di pubblico e sono interessati ad abbattere le barriere” ha dichiarato Luca Mercuri, direttore dell’Istituto Pantheon e Castel Sant’Angelo – Direzione Musei nazionali della città di Roma, intervenuto alll’inaugurazione della mostra fotografica “Turbanti” a cura di Cosmo Muccino Amatulli, organizzata da Accademia del Lusso e dalla Onlus “Modelli si Nasce”.

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