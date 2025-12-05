Video

Mostre: Funiciello (Eni), ‘Oltreplastica racconta di Eni con bioplastica per disegno industriale’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Siamo qui con la mostra Oltreplastica che ha lo scopo di raccontare non soltanto il grande viaggio del rapporto tra la plastica, il design e il disegno industriale, ma anche le soluzioni che Eni, soprattutto attraverso la sua società Versalis, propone con la bioplastica, al servizio del disegno industriale”. È quanto affermato da Antonio Funiciello, responsabile Identity Management di Eni, all’inaugurazione della mostra Oltreplastica, curata da Frida Doveil e realizzata da ADI Design Museum con il supporto di Eni, main partner del museo, con la presenza in mostra di Versalis con Novamont e Finproject.

