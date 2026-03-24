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Mostre, Di Monte (Casa Museo Boncompagni Ludovisi): “‘Turbanti: formazione, inclusione e moda

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“Questa mostra è una sintesi di formazione e inclusione, un progetto di terza missione, una partnership pubblico-privato e una ricerca estetica nell’ambito della moda e della fotografia.” Ha dichiarato Maria Giuseppina Di Monte, direttrice della Casa Museo Boncompagni Ludovisi, durante l’inaugurazione della mostra fotografica “Turbanti”, a cura di Cosmo Muccino Amatulli, organizzata e sostenuta da Accademia del Lusso e dalla Onlus “Modelli si Nasce” con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale.

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