Mosca: “Soldati ucraini catturati a Pokrovsk, si sono arresi”

by Adnkronos
Decine di soldati ucraini impegnati a combattere contro le truppe russe nella città di Pokrovsk, nell’Ucraina orientale, si sarebbero arresi dopo essersi trovati completamente circondati e isolati nel mezzo dei combattimenti: ad affermarlo, in un comunicato, è il ministero della Difesa di Mosca.

