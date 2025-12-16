Mosca: “No alla tregua natalizia”

Mentre Mosca non cede sul Donbass e sulle truppe truppe Nato in Ucraina il Cremlino frena anche sulla tregua di Natale con il portavoce Dmitry Peskov che afferma “Vogliamo la pace, non vogliamo una tregua che dia respiro all’Ucraina per prepararsi a continuare la guerra”, ha detto Peskov, ribadendo di essere contrario a una tregua se Kiev si concentra su “soluzioni a breve termine che non sono fattibili” piuttosto che su un accordo duraturo.

