Mosca minaccia, le forze europee in Ucraina saranno obiettivi militari legittimi

by Adnkronos
Il dispiegamento di forze europee e la creazione di hub militari europei in Ucraina saranno considerate da Mosca come “un intervento straniero” e “una minaccia diretta” alla Russia, che pertanto li prenderà di mira come “obiettivi militari legittimi”. Il piano dell’Occidente di militarizzare ulteriormente l’Ucraina è ben lungi dall’essere una soluzione pacifica del conflitto, piuttosto rappresenta un’escalation. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, in merito ai piani franco-britannici per una forza multinazionale sul territorio ucraino dopo un cessate il fuoco.

