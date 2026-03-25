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Mobilità aziendale sempre più strategica: i dati del report 2026 di Arval

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La flotta aziendale non è più solo un elemento del welfare ma un vero e proprio asset strategico, in grado di avvicinare agli obiettivi di transizione e di ottimizzare i costi, così come di soddisfare i criteri normativi. Un cambio di impostazione che ha portato al coinvolgimento di un numero crescente di figure, spesso apicali, nel processo di definizione della composizione della flotta. Lo evidenzia il Barometro delle Flotte Aziendali e della Mobilità 2026, l’indagine annuale condotta da Arval Mobility Observatory, l’osservatorio sulla mobilità di Arval, in collaborazione con Ipsos, presentato oggi a Milano nel corso di un incontro con la stampa.

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