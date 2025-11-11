Milano: il futuro della mobilità al centro degli Stati generali dei trasporti

La mobilità di merci e persone rappresenta sempre più un asset strategico per i territori, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di welfare e accessibilità. Per discutere dello stato dell’arte delle infrastrutture di trasporto pubblico italiane e delle prospettive future, Palazzo Lombardia ha ospitato gli Stati generali dei trasporti, chiamando a raccolta, imprese, territori e istituzioni, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Tra i temi chiave affrontati durante la giornata, organizzata dall’assessorato ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Lombardia in collaborazione con Fnm, la preparazione della rete di trasporti per le aree interessate dai Giochi Olimpici 2026, il ruolo delle aziende partecipate nello sviluppo della nuova mobilità e le strategie per un territorio più connesso, accessibile e sostenibile.