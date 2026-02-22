Milano Cortina, Tomasoni e la dedica a Matilde Lorenzi: “La mia storia di sport e di vita”

“È stata una giornata indimenticabile, vincere questa medaglia in compagnia di un amico, un compagno di squadra, è un sogno”. Sono le parole di Federico Tomasoni, vicecampione olimpico di ski cross, arrivato a Casa Italia Livigno per la classica festa riservata ai medagliati azzurri.

Tomasoni è tornato sulle parole pronunciate dopo la vittoria, con la dedica alla fidanzata Matilde Lorenzi, promessa dello sci alpino scomparsa nell’ottobre 2024 per un tragico incidente in allenamento: “Ci si accorge che il destino porta la vita a vivere certe situazioni. Senza mai mollare e senza mai arrendersi, prima o poi, si arriva anche a sognare in grande. Come oggi. Stiamo iniziando a realizzare adesso che abbiamo fatto qualcosa di grande, anche per quello che ho passato. Tutti hanno molto piacere a vedere queste storie di sport e di vita”.