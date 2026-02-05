Video

Milano Cortina, Snoop Dogg tedoforo a sorpresa a Gallarate

by Adnkronos
by Adnkronos

Una sorpresa nel viaggio della fiamma olimpica: nella tappa di Gallarate tra i tedofori si è visto anche Snoop Dogg, leggenda mondiale del rap. Uno dei tanti tedofori che sta accompagnando la fiamma olimpica lungo l’Italia, in vista della cerimonia di apertura del 6 febbraio.

Snoop Dogg ha contribuito al viaggio della fiamma con i canonici duecento metri, indossando la divisa ufficiale messa a disposizione dal comitato organizzatore e avazando con il suo classico stile, accompagnato da una folla in estasi.

(© via X/@milanocortina26)

