Video

Milano Cortina, la Fiamma Olimpica arriva alla bioraffineria Enilive di Gela

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Condividere con il territorio l’emozione del passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, per ribadire insieme i valori dello sport e del lavoro di gruppo. C’è anche questo nella scelta di Eni di far fare tappa alla Fiamma Olimpica all’interno dello stabilimento della bioraffineria Enilive di Gela. A fare da padrone di casa il presidente Luca Alburno, che ha ribadito l’importanza della connessione tra l’azienda e il territorio nel quale opera da 60 anni e ha sottolineato con orgoglio non solo che le torce Essential sono costituite prevalentemente da materiali riciclati, ma anche che il Bio GPL che le alimenta è prodotto proprio nell’impianto di Gela. 

Potrebbe interessarti

Torino, operazione di polizia nel centro sociale Askatasuna

José Antonio Kast, anni di prove per la...

Imprese, crescono digitale green ed energia: giù manifattura...

Rotocalco n° 50 del 17 dicembre 2025

Presentati ad Ash risultati studi Echo e TrAVeRse....

La clamorosa retromarcia europea sui motori delle auto...

Ambiente: Sanpellegrino, ‘interventi su 51 ettari di bosco...

Monti (Banco dell’energia), ‘assistenza e azioni concrete a...

Energia: Tasca (Banco dell’energia), ‘erogazioni progetti possibile solo...

Economista Lavecchia, ‘2,4 milioni di famiglie in povertà...