Video

Milano Cortina 2026: salute e sport con Lilly alle Olimpiadi invernali

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

Sport e scienza insieme per superare ogni sfida: è questo il fil rouge delle attività che Lilly, medicine company impegnata da 150 anni in ricerca e sviluppo, sponsor di Milano Cortina 2026, metterà in campo in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. A partire dal 6 febbraio, infatti, giorno inaugurale dei giochi invernali, Lilly darà il via ad un ampio programma di iniziative dal claim “Oltre i limiti, sport e scienza insieme per superare ogni sfida”, presentate a Milano. 

Potrebbe interessarti

Vicenzaoro January 2026: sindaco Possamai, ‘più grande vetrina...

Matteo Piantedosi: “Pacchetto sicurezza in Cdm entro gennaio,...

Milano Cortina 2026: Bassino, ‘sport e salute sono...

Milano-Cortina 2026: Devidè, ‘Lilly porta ai giochi olimpici...

Milano Cortina 2026: Khalil (Lilly), ‘partner per stesso...

Putin:” Pronti a ripristinare relazioni con europei”

Latrofa (AdSP): “Porto di Civitavecchia segna record 2025:...

Porti, Portelli (Rct): “I numeri record di Civitavecchia...

Putin: “Relazioni Italia-Russia lasciano molto a desiderare”

Antonio Arena, mestiere predestinato