Milano Cortina 2026: Fibercop è partner dei XXV Giochi Olimpici e Paralimpici invernali

A meno di un mese dalla cerimonia d’apertura dei XXV Giochi Olimpici invernali, prevista per il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano, la Fondazione Milano Cortina e Fibercop, azienda leader nella gestione dell’infrastruttura di rete fissa e fibra ottica, annunciano una partnership strategica. Nata dalla condivisione dei valori universali dello sport, la partnership, che fa di Fibercop il Fiber Infrastructure Partner dell’evento sportivo invernale, rappresenta un’occasione per valorizzare le infrastrutture nazionali e i territori coinvolti dalla manifestazione. FiberCop, che gestisce la rete fissa e in fibra ottica più capillare del Paese — con circa 27 milioni di chilometri di fibra posata e oltre 6.000 comuni già connessi in banda ultralarga — metterà a disposizione degli operatori di telecomunicazione un’infrastruttura moderna e affidabile per la connessione e la trasmissione delle gare.

