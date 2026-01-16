Milano-Cortina 2026: Devidè, ‘Lilly porta ai giochi olimpici il significato dell’inclusione’

“Per parlare della partnership e del grande valore aggiunto portato da Lilly ai prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, credo sia necessario partire dalla ragione per cui siamo tutti qui e stiamo organizzando questo momento. Il motivo è legato alla filosofia dell’olimpismo, ai valori olimpici e, quindi, anche al benessere dell’uomo, alla cultura, all’educazione, al rispetto, alla lealtà e all’innovazione. Questa è la parte che accomuna tutti. Nel momento in cui aziende come Lilly entrano in gioco, sposando quotidianamente questa filosofia, direi che” diventa chiaro “il significato dell’inclusione: dare un messaggio unito e condiviso”. Così Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026 all’evento organizzato a Milano da Lilly per sottolineare la collaborazione tra farmaceutica e la Fondazione Milano Cortina.