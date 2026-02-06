Video

Milano-Cortina 2026: Bombrini (Coca-Cola), ‘il più grande investimento di sempre in Italia’

“Ogni volta che Coca-Cola lavora in un paese delle Olimpiadi vengono portate risorse e team aggiuntivi per celebrare e attivare la grandezza dell’evento. Risorse che rendono l’investimento che stiamo facendo quest’anno il più grande che abbiamo fatto nella storia di Coca-Cola in Italia”. Lo ha detto Andrea Bombrini, Marketing Director per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 in Coca-Cola, partecipando all’incontro con la stampa per la presentazione di ‘The peak’, uno spazio immersivo che porta l’energia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 dentro la città.

