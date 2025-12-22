Video

Medicina: Unfer (Egoi-Pcos), ‘alcuni segnali utili per per diagnosi di ovaio policistico in

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Nello studio della policistosi ovarica uno dei momenti più difficili è quello diagnostico, specialmente se la diagnosi viene fatta in età molto giovanile, in adolescenza”. È importante però “porre attenzione ad alcuni segnali, come l’oligomenorrea che persiste oltre i 2 anni dal menarca, perché una diagnosi e un intervento precoci, basati sullo stile di vita e su una corretta igiene alimentare, possono evitare l’evoluzione della sindrome e i problemi metabolici associati, anche grazie al supporto di integratori alimentari”. Lo ha spiegato Vittorio Unfer, presidente Egoi-Pcos, società scientifica internazionale specializzata nella ricerca sugli inositoli e nella sindrome dell’ovaio policistico, al Congresso numero 100 della Sigo – Società italiana di ginecologia e ostetricia.

Potrebbe interessarti

Sla, Massimelli (Aisla): ‘con donazioni per ricerca realizziamo...

Cattani (Farmindustria): “Necessari meno burocrazia e più investimenti...

AMAzing – Trailer

Sla, Cerri (NeMo): ‘passi avanti ricerca anche grazie...

Sla, Fossati (Galbusera): ‘Aisla realtà con cui condividere...

Sla, Rafanelli (SlaFood), ‘pazienti hanno bisogno di comunicare...

Natale 2025, il 41% preferisce regali “fisici”: i...

Un nuovo e misterioso missile per Mosca

Buonfiglio (CONI) ‘Quando sei preparato, l’unico avversario sei...

KilometroVerdeParma raggiunge i 100mila alberi