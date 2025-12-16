Video

Medicina: Trojano (Sigo), ‘Linee guida e dialogo con istituzioni e società civile”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“Come società scientifiche siamo impegnati a creare ponti non solo con la parte della ricerca e con il mondo della scienza, ma anche con le istituzioni e con la società civile”. Lo ha detto Vito Trojano, presidente nazionale Sigo, Società italiana di ginecologia e ostetricia in occasione del 100esimo congresso Sigo, sottolineando che la società scientifica ha prodotto “una serie di linee guida e di raccomandazioni” che rappresentano “riferimenti autorevoli non solo clinici ma anche istituzionali, sociali e organizzativi, con particolare attenzione ai giovani”.

Potrebbe interessarti

Medicina: Viora (Sigo), ‘società scientifiche decisive per aggiornamento...

Medicina: Di Maio (Sigo), ‘ginecologia territoriale ponte tra...

Imprese: sindaco Possamai, ‘Magis punta a essere forte...

Imprese: sindaco Tommasi, ‘Magis attesa da sfide su...

Imprese: Testa (Magis), ‘Con Magis guardiamo al futuro...

Imprese: Russo (Magis), ‘ebitda a 250 milioni a...

Imprese: scrittore pubblicitario Iabichino, ‘Magis ha i valori...

Federico Pellegrino, il re azzurro dello sci di...

Migrazioni, l’Ue sposa la linea dura – Eurofocus...

Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”