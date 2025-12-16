Medicina: Di Maio (Sigo), ‘ginecologia territoriale ponte tra istituzioni e società’

In questi 100 anni “si sono percorse nuove strade” con molte innovazioni scientifiche e un forte potenziamento del territorio. “La ginecologia territoriale nel XXI secolo rappresenta un trait d’union con la società civile” e deve “costruire dei ponti” soprattutto attraverso “prevenzione, informazione e formazione rivolte in particolare agli adolescenti”. Così Bianca Maria Di Maio, presidente Congresso Sigo 2025, in occasione del centenario dell’evento della Società italiana di ginecologia e ostetricia, evidenziando La presidente ha infine evidenziato il carattere innovativo del congresso, che ha introdotto un nuovo format con un talk show aperto a studenti, associazioni e istituzioni per “parlare di futuro e di progetti innovativi”.