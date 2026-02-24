Video

Mautino: “Insegnare a usare i Chatbot nella maniera più corretta”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La conoscenza e l’informazione sono fondamentali per affrontare la malattia, che generalmente presenta situazioni emotivamente complesse. L’obiettivo infatti è imparare a riconoscere i segnali di cedimento per capire come gestirli. In queste situazioni i chatbot possono aiutare perché rispondono al bisogno dell’essere umano di essere ascoltato e non giudicato: è fondamentale quindi iniziare ad usarli sia da chi fa informazione sia da chi fa il medico per imparare a usarli nella maniera corretta.” Così Beatrice Mautino, Biotecnologa e divulgatrice scientifica Frame – Divagazioni scientifiche, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si è svolta a Modena da venerdì 20 febbraio a domenica 22 febbraio.

Potrebbe interessarti

Volpi (Sapienza Università di Roma): “ Oggi i...

Ruzzon (Tuning Architecture): “ Contatto sociale fondamentale per...

Laudisi (Le Scuole della Felicità): “Lavorare su soft...

Caprioglio (Umana S.P.A.): “ Learning More Festival incarna...

Pizzi (Anitec- Assinform): “prompt engineering” in crescita nelle...

Diamanti (Progess Soc. Coop): “ L’introduzione dell’intelligenza artificiale...

Bairati (Airi): “ Parola chiave delle politiche di...

Rivoltella (Alma Mater Università di Bologna): “ Uno...

Sanremo 2026: TonyPitony è già il re

Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo