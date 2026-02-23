Video

Mautino: “Insegnare a usare i Chatbot nella maniera pi? corretta”

by Adnkronos
“La conoscenza e l’informazione sono fondamentali per affrontare la malattia, che generalmente presenta situazioni emotivamente complesse. L’obiettivo infatti ? imparare a riconoscere i segnali di cedimento per capire come gestirli. In queste situazioni i chatbot possono aiutare perch? rispondono al bisogno dell’essere umano di essere ascoltato e non giudicato: ? fondamentale quindi iniziare ad usarli sia da chi fa informazione sia da chi fa il medico per imparare a usarli nella maniera corretta.” Cos? Beatrice Mautino, Biotecnologa e divulgatrice scientifica Frame – Divagazioni scientifiche, in occasione della quarta edizione del Learning More Festival, che si ? svolta a Modena da venerd? 20 febbraio a domenica 22 febbraio.

