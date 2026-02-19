Massaccesi (Onbd): “A maggio appuntamento con 5000 giovani e 12 campioni dello sport”

“Il 20 e 21 maggio ci sarà il prossimo appuntamento annuale dell’Osservatorio. Alle due mattinate saranno presenti 5000 ragazzi e si terranno otto panel e ci saranno 12 testimonial. Si tratta di campioni del mondo, Olimpici e paralimpici, che si metteranno a disposizione dei ragazzi” condividendo le loro storie “all’insegna della resilienza, della metabolizzazione della sconfitta, del sacrificio, della voglia di vivere. Perché la vita è bella e va vissuta”. Così Luca Massaccesi, presidente dell’Osservatorio nazionale bullismo e disagio giovanile, intervenendo a Roma alla quinta Giornata europea contro molestie, nata su impulso della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative.