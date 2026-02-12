Video

Martini (Tor Vergata), ‘premio incentiva studenti ad approfondire tema di genere’

“Il premio “Giulia Cecchettin” ha origine dal fatto che siamo fortemente convinti, come Ateneo, che le università facciano cultura. La necessità di fare cultura significa anche diffonderla e le tesi di genere rappresentavano un modo attraverso cui i ragazzi potevano approfondire determinate tematiche. Ciò rappresenta, quindi, un incentivo su cui l’ateneo ha deciso di investire per motivare studenti e studentesse a fare tesi che approfondiscano tale tematica”. Sono le parole di  Barbara Martini, prorettrice per le pari opportunità dell’Università di Roma Tor Vergata, alla consegna dei premi di laurea “Giulia Cecchettin”, iniziativa fortemente voluta dall’Ateneo e nata per onorare la studentessa di Ingegneria Biomedica dell’Università di Padova, vittima di femminicidio nel novembre 2023, oltre che per promuovere la riflessione sulla parità e le pari opportunità.

