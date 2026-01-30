Martina Miliddi, la ballerina di ‘Affari tuoi’ – Aggiungi contatto podcast, Adnkronos

Video

Da qualche giorno, Martina Miliddi e i suoi passi di danza hanno portato aria di novità negli studi di Affari Tuoi, ma il programma condotto da Stefano De Martino non è la prima esperienza televisiva della ballerina. Da ‘Amici’ a ‘Viva Rai2’, da ‘Battiti Live’ ad ‘Audiscion’.

Estratti audio: VIDEO raiplay.it – Affari tuoi Puntata del 19/01/2026 – 19 gen 2026.

