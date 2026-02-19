Video

Malattie rare: Premio Omar, ai vincitori il riconoscimento che valorizza la comunicazione

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

La XII edizione del Premio Omar ha celebrato a Roma il meglio della comunicazione sulle malattie e i tumori rari, valorizzando racconti che mettono al centro la vita quotidiana delle persone colpite da queste patologie e che, al rigore scientifico, sanno accompagnare comprensibilità e sensibilità. Tra i vincitori, le giornaliste Silvia Bencivelli e Valentina Arcovio, che hanno raccontato storie di giovani con distrofia di Duchenne ed epidermolisi bollosa. Il riconoscimento per le migliori campagne di comunicazione, è stato all’Associazione Asimas, che si occupa di mastocitosi, e a Biocryst Italia, per l’impegno divulgativo sull’angioedema ereditario. Durante l’evento è stata inoltre lanciata la campagna ‘La riForma conta’, per aggiornare il linguaggio dell’articolo 38 della Costituzione, sostituendo ‘minorati’ con ‘persone con disabilità’. Il premio ha rappresentato anche un’occasione per fare il punto su screening, prevenzione e progressi nella cura delle malattie rare.

Potrebbe interessarti

Massaccesi (Onbd): “A maggio appuntamento con 5000 giovani...

Salus tv n° 7 del 18 febbraio 2026

Comuni, Nicotra (Anci): “Nostri 5600 piccoli comuni necessitano...

Cosmetica: presentata a Milano l’edizione 2026 di Cosmoprof...

Di Paola (Coni): “Sport aiuta a veicolare valori...

Giornata europea contro le molestie, avvocato Castagnola: “Sa...

Giornata europea contro le molestie: D’Ubaldo (OdG Lazio):...

Rottamazione quater, le novità

Maltempo sull’Italia ma è in arrivo un anticipo...

Emorragia di cervelli e ‘nonni con la valigia’,...