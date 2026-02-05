Malattie rare: Loizzo (Lega), ‘un tavolo tecnico per cure odontoiatriche ai fragili’

“Lanciare presso il ministero” della Salute “un tavolo tecnico che unisca in sinergia amministrazioni, pazienti, professionisti e parlamentari istituzionalmente coinvolti, per ridisegnare le linee guida del trattamento odontoiatrico in pazienti fragili”. Lo ha detto Simona Loizzo, Capogruppo della XII Commissione Sanità presso la Camera dei deputati, intervenendo a Roma, nella sala Refettorio della Camera, al convegno ‘Odontoiatria speciale nel soggetto fragile’ promosso e organizzato dalla Sioh – Società italiana di odontostomatologia per l’handicap, dalla Fedemo – Federazione delle associazioni emofilici e dal Cnel. L’onorevole si fa ambasciatrice di un percorso che mira a inserire l’Odontoiatria speciale nel Piano nazionale della prevenzione (Pnp) e a istituire un Tavolo tecnico nazionale dedicato alla prevenzione e alle cure odontoiatriche per i soggetti fragili.