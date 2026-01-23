Video

Luisa Ranieri, il volto tv de ‘La preside’ di Caivano

by Adnkronos
Luisa Ranieri interpreta Eugenia Carfora, la preside dell’istituto Ortese di Caivano a cui si ispira l’ultima serie tv di successo della Rai, ‘La preside’. L’ultimo di un lungo elenco di personaggi rimasti nel cuore degli spettatori.

Estratti audio: VIDEO Stories 2024: Intervista a Luisa Ranieri – Sky tg24 – 5 mar 2024.

