Lotta al sommerso e al caporalato: l’accordo tra Inps e Procura della Repubblica. 

Intercettare e reprimere le violazioni in ambito contributivo, previdenziale e assistenziale e potenziare le azioni di prevenzione e lo sviluppo di sinergie informative e investigative su notizie di reato, anche con il coinvolgimento di altre Istituzioni. Sono questi i punti cardini sui quali si basa l’accordo firmato dal presidente dell’Inps Gabriele Fava e dal Procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola nella sede della Procura del capoluogo lombardo. L’intesa rappresenta un unicum nel panorama nazionale

