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Lille vince, Roma perde: la geografia del potere europeo (ancora) parla francese

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La scelta di Lille come sede della nuova Autorità doganale europea riapre una questione politica più ampia: dove si concentra davvero il potere amministrativo dell’Unione. Tra voto politico, equilibri geografici e capacità di lobbying, la Francia consolida una presenza già molto forte, mentre l’Italia resta indietro nella competizione per le agenzie europee.

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