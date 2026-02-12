Video

Levialdi Ghiron (Tor Vergata), ‘Ateneo impegnato a stimolare sensibilità sul tema’

Quelli del contrasto alla violenza di genere e della promozione della parità “sono temi sui quali il nostro Ateneo è da tempo molto impegnato”. Una dedizione che questi premi di laurea “ci danno ogni anno la possibilità di rinnovare. Un approccio multidisciplinare consente di stimolare la sensibilità sul tema e di far sì che ci sia sempre grandissima attenzione”. Così, Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata, in occasione della consegna dei premi di laurea “Giulia Cecchettin”, iniziativa fortemente voluta dall’Ateneo per onorare la studentessa di Ingegneria Biomedica dell’università di Padova vittima di femminicidio nel novembre 2023 e per promuovere la riflessione sulla parità e le pari opportunità.

